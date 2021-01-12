Абрамович рассматривает возможность возвращения Гранта в «Челси»

Бывший тренер «Челси» Авраам Грант может вернуться в лондонский клуб, сообщает TEAMtalk.



По информации источника, владелец «Челси» Роман Абрамович рассматривает возможность возвращения 65-летнего специалиста в клуб. У Гранта сохранились дружеские отношения с Абрамовичем. Отмечается, что российский бизнесмен не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «Челси». Грант может стать ассистентом Лэмпарда в английском клубе.



Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под руководством специалиста лондонская команда заняла второе место в чемпионате Англии (сезон-2007/2008) и вышла в финал Лиги чемпионов (сезон-2007/2008). Грант также работал в «Маккаби» (Тель-Авив), «Вест Хэм Юнайтед», «Партизане», а также в сборных Израиля и Ганы.