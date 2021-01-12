«Вулверхэмптон» отказался от идеи подписания Жиру и Ориги

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту больше не планирует предпринимать попыток укрепить состав нападающими в зимнее трансферное окно, утверждает Mirror. По данным источника, «волки» отказались от идеи покупки форварда «Челси» Оливье Жиру или нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги.

Руководство клуба сообщило главному тренеру, что крупных трат зимой не будет.

«Вулверхэмптон» рассматривал кандидатуры нескольких нападающих после того, как из строя выбыл форвард Рауль Хименес. Он сломал челюсть. Но мексиканец уже приступил к лёгким тренировкам. Поэтому в клубе рассчитывают обойтись собственными силами без каких-либо серьёзных приобретений.

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 17 матчах.