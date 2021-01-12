«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 12 января, состоится перенесённый матч 1-го тура АПЛ. «Бёрнли» на своём поле на стадионе «Тёрф Мур» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб из Манчестера набрал в 16 матчах 33 очка. Столько же очков у лидирующего «Ливерпуля», но «красные» провели на одну встречу больше. В случае набора очков «Манчестер Юнайтед» станет единоличным лидером АПЛ.
«Бёрнли» (16) занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета «Бёрнли» отделяют пять очков.
- 12 января 2021
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:34
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:50
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:18
-
18:09
-
18:02
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
16:50
-
16:21
-
16:21
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:51
-
15:21
-
15:14
-
15:08
-
14:55