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«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 12 января, состоится перенесённый матч 1-го тура АПЛ. «Бёрнли» на своём поле на стадионе «Тёрф Мур» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб из Манчестера набрал в 16 матчах 33 очка. Столько же очков у лидирующего «Ливерпуля», но «красные» провели на одну встречу больше. В случае набора очков «Манчестер Юнайтед» станет единоличным лидером АПЛ.

«Бёрнли» (16) занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета «Бёрнли» отделяют пять очков.

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