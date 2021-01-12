Юрий Сёмин поздравил РФСО «Локомотив» с 85-летием

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» с 85-летием.



«Локомотиву» 85 лет! Поздравляю всех «железнодорожников», болельщиков и спортсменов. «Локомотив» всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России. Для нашей страны было много побед. Был олимпийский чемпион и в футболе — это Сергей Горлукович. Всем удачи, Юрий Сёмин", — написал Сёмин на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».

Напомним, 14 мая 2020 года «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая. Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год.