Источник: форвард «Реала» Лука Йович перейдёт в «Айнтрахт» на правах аренды
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может вернуться в «Айнтрахт», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, 23-летний сербский форвард перейдёт во франкфуртский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Сообщается, что игрока предлагали «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы ответили отказом.
Йович перешёл в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм форвард пропустил 13 матчей. В нынешнем сезоне Йович принял участие в 4 матчах испанской Примеры и результативными действиями не отметился.
«Айнтрахт» в 15 встречах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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