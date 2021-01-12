Экс-форвард «Ливерпуля» Олдридж: без Фернандеша и Рашфорда «МЮ» — посредственная команда

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился своим мнением о предстоящем матче 18-го тура АПЛ. 17 января на «Энфилде» «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Команды набрали по 33 очка и находятся на вершине турнирной таблицы АПЛ.
«Я не думаю, что «Ливерпулю» надо над чем-то работать перед приездом «Манчестер Юнайтед». Нужно просто вернуться к тому, что приносило результат. Необходимо сдержать Бруну Фернандеша и Рашфорда, они предельно опасны.
Что касается остальных игроков «Манчестер Юнайтед», то они довольно посредственны. Без Бруну и Рашфорда они бы занимали пятое или шестое место, но эти двое вытягивают команду.
Клоппу нужно не слишком переусердствовать в этом матче. Мы знаем, что «Ливерпуль» лучше и сильнее», — цитирует Олдриджа Liverpool Echo.
- 12 января 2021
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:34
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:50
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:18
-
18:09
-
18:02
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
16:50
-
16:21
-
16:21
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:51
-
15:21
-
15:14
-
15:08
-
14:55