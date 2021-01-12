Экс-форвард «Ливерпуля» Олдридж: без Фернандеша и Рашфорда «МЮ» — посредственная команда

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился своим мнением о предстоящем матче 18-го тура АПЛ. 17 января на «Энфилде» «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Команды набрали по 33 очка и находятся на вершине турнирной таблицы АПЛ.

«Я не думаю, что «Ливерпулю» надо над чем-то работать перед приездом «Манчестер Юнайтед». Нужно просто вернуться к тому, что приносило результат. Необходимо сдержать Бруну Фернандеша и Рашфорда, они предельно опасны.

Что касается остальных игроков «Манчестер Юнайтед», то они довольно посредственны. Без Бруну и Рашфорда они бы занимали пятое или шестое место, но эти двое вытягивают команду.

Клоппу нужно не слишком переусердствовать в этом матче. Мы знаем, что «Ливерпуль» лучше и сильнее», — цитирует Олдриджа Liverpool Echo.