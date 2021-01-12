Хавбек ПСВ Хендрикс — о «Спартаке»: жду приключений в топ-клубе с жёсткой конкуренцией

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс попрощался с нидерландским клубом перед отправкой в «Спартак». Ранее стало известно, что «Спартак» и ПСВ договорились о трансфере Хендрикса.
«В жизни наступает время, когда нужно уйти. ПСВ занимал большую часть моей жизни, и я горжусь этим. Я уношу с собой множество прекрасных воспоминаний — от выступлений в чемпионате до дебюта в составе сборной Нидерландов. Я настоящий игрок ПСВ, и этот клуб, его сотрудники и болельщики всегда будут в моём сердце. С этой мыслью я ухожу. С нетерпением жду начала новых приключений в топ-клубе с жёсткой конкуренцией», — приводит слова Хендрикса официальный сайт ПСВ.
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ и находится в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году хавбек дебютировал за сборную Нидерландов.
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