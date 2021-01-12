«Арсенал» и «Челси» поборются за 18-летнего турецкого нападающего
Нападающий «Бурсаспора» Али Акман привлёк внимание клубов английской Премьер-лиги.
По сообщениям Daily Mail, 18-летним турецким футболистом интересуются два лондонский топ-клуба — «Челси» и «Арсенал». Контракт футболиста заканчивается через полгода — 30 июня 2021 года, и Акман не намерен подписывать новый контракт с «Бурсаспором», поэтому его нынешний клуб готов выслушать предложения сейчас, чтобы избежать риска потерять футболиста за минимальную компенсацию летом.
В нынешнем сезоне Первой лиги Турции, второго по силе дивизиона страны, Али Акман забил в 16 матчах 9 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает турецкого вундеркинда в € 1,5 млн. «Бурсаспор» планирует выручить за Акмана не менее € 3 млн.
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