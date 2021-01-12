Аутсайдер АПЛ будет применять искусственный интеллект для отбора игроков в академию

«Бёрнли», выступающий в английской Премьер-лиге, намерен использовать современные технологии для отбора игроков в свою академию.



Как сообщает официальный сайт бордовых, для поиска талантливых игроков в свою академию они начнут применять искусственный интеллект.



Клуб запустил проект совместно с платформой AiSCOUT. Планируется, что игроки старше 14 лет смогут установить специальное приложение на смартфон и загрузить видео выполнения различных упражнений. После этого искусственный интеллект сравнит результаты с показателями другим юных игроков. Полученные данные будут оцениваться живыми скаутами, после чего игроков могут пригласить в академию «Бёрнли».



«Бёрнли», сыграв 15 матчей, набрал 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня подопечные Шона Дайча проведут перенесённый матч 1-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 23:15 мск.

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