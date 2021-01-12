Адвокат Данченкова: Широков занимается показной благотворительностью

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал новость о том, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков передал 100 тыс. рублей детскому дому № 1 города Костромы.

Напомним, Широков получил 100 тыс. рублей за реализованные кроссовки, в которых он играл в скандальном матче, завершившемся избиением Данченкова. Суд признал бывшего футболиста виновным и обязал его выплатить Данченкову компенсацию 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

«У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платёж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью. Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха», — приводит слова Островского Sport24.