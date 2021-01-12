Конте: у нас было время поработать с Эриксеном над тактикой, ожидаю от него отличную игру

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что намеревается задействовать полузащитника команды Кристиана Эриксена в матче Кубка Италии с «Фиорентиной». Встреча 1/8 финала турнира состоится завтра, 13 января.
«Речь идёт о турнире с трофеем. Поэтому, конечно, матч будет важен для всех. Мы встречаемся с «Фиорентиной», которая будет относиться к турниру не менее серьёзно. Мы говорим об очень хорошем сопернике, который пока ещё не показал свой истинный уровень в Серии А.
Эриксен? В карьере любого игрока бывают хорошие и менее удачные моменты. Но нужно обладать твёрдым характером, чтобы преодолеть сложности. У нас было время, чтобы поработать с Эриксеном над тактикой и выполнением роли плеймейкера, которую сейчас играет Марсело Брозович. Я ожидаю увидеть отличную игру в исполнении Эриксена», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
- 12 января 2021
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