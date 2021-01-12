Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: у нас было время поработать с Эриксеном над тактикой, ожидаю от него отличную игру

Конте: у нас было время поработать с Эриксеном над тактикой, ожидаю от него отличную игру
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что намеревается задействовать полузащитника команды Кристиана Эриксена в матче Кубка Италии с «Фиорентиной». Встреча 1/8 финала турнира состоится завтра, 13 января.

«Речь идёт о турнире с трофеем. Поэтому, конечно, матч будет важен для всех. Мы встречаемся с «Фиорентиной», которая будет относиться к турниру не менее серьёзно. Мы говорим об очень хорошем сопернике, который пока ещё не показал свой истинный уровень в Серии А.

Эриксен? В карьере любого игрока бывают хорошие и менее удачные моменты. Но нужно обладать твёрдым характером, чтобы преодолеть сложности. У нас было время, чтобы поработать с Эриксеном над тактикой и выполнением роли плеймейкера, которую сейчас играет Марсело Брозович. Я ожидаю увидеть отличную игру в исполнении Эриксена», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Агент Эриксена намерен взыскать с «Интера» € 7 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021