Кавани — в стартовом составе «МЮ» на перенесённый матч 1-го тура АПЛ с «Бёрнли»

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед» на перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». Начало матча — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Вуд, Барнс.
Запасные: Норрис, Бардсли, Лонг, Бенсон, Корк, Стивенс, Макнил, Выдра, Родригес.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Бейи, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Фернандеш, Погба, Рашфорд, Марсьяль, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Теллес, Джеймс, Туанзебе, Мата, Мактоминай, Фред, ван де Бек, Гринвуд.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 16 матчах 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Столько же очков у лидирующего «Ливерпуля», но мерсисайдцы провели на одну встречу больше. В случае набора очков «Манчестер Юнайтед» станет единоличным лидером АПЛ.
«Бёрнли» (16) занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета «Бёрнли» отделяют пять очков.
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