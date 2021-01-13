Мирзов рассказал, как совмещает тренировки и матчи в Рамадан

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, как тренируется и играет в Рамадан.
«На тренировках и играх тяжело, но я уже привык. Религия стоит на первом месте, Всевышний даёт силы, всё получается. Если солнце заходит в семь часов, а вы играете в четыре, то да, ничего не ем и не пью. Помню, как мы играли в матче полуфинала Кубка с «Уралом»: встреча началась в шесть часов, солнце ушло в 18:30, в середине матча я выпил воды и побежал дальше. Главное, чтобы это не мешало спорту. Если я в той игре забил гол и хорошо играл, то кто мне что скажет?» — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Резиуан перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
- 13 января 2021
-
09:20
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:51
-
07:25
-
07:04
-
06:31
-
05:52
-
05:19
-
04:38
-
04:18
-
04:04
-
03:54
-
02:58
-
02:40
-
01:30
-
01:27
-
01:14
-
01:10
-
01:08
-
00:44
-
00:37
-
00:01
- 12 января 2021
-
23:57
-
23:51
-
23:49
-
23:45
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
23:05