Мирзов рассказал, как совмещает тренировки и матчи в Рамадан

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, как тренируется и играет в Рамадан.

«На тренировках и играх тяжело, но я уже привык. Религия стоит на первом месте, Всевышний даёт силы, всё получается. Если солнце заходит в семь часов, а вы играете в четыре, то да, ничего не ем и не пью. Помню, как мы играли в матче полуфинала Кубка с «Уралом»: встреча началась в шесть часов, солнце ушло в 18:30, в середине матча я выпил воды и побежал дальше. Главное, чтобы это не мешало спорту. Если я в той игре забил гол и хорошо играл, то кто мне что скажет?» — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Резиуан перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.