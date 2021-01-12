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Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к полузащитнику донецкого «Шахтёра»

Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к полузащитнику донецкого «Шахтёра»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Израиля Манор Соломон может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

По сообщениям The Guardian, «канониры» заинтересованы в переходе 21-летнего израильского футболиста и намерены сделать предложение по его трансферу предстоящим летом. «Арсенал» уже провёл предварительные переговоры с представителями Соломона, и стороны остались довольны первыми договорённостями.

Манор Соломон является воспитанником «Маккаби» из города Петах-Тиква. В январе 2019 года за € 6 млн он перешёл в «Шахтёр», в составе которого стал двукратным чемпионом Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ израильтянин провёл 10 матчей, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. На групповом этапе Лиги чемпионов Соломон сыграл 6 матчей и забил два мяча.

Контракт Соломона с дончанами действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-лентнего полузащитника в € 7 млн.

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