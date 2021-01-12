«Что было в Вегасе, остаётся в Вегасе». Мирзов — об информации о возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет вернуть игрока в команду.
«Как попрощался со «Спартаком» — с концами или на время? Надеюсь, на время.
Что знаю про желание Тедеско вернуть меня в «Спартак»? Тут как в фильме: всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Подмосковный клуб взял Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 гола и получил 3 жёлтые карточки.
В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист защищал также цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
Полностью интервью с Мирзовым будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 13 января.
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