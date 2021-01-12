Игрок «Ньюкасла» за три минуты получил две жёлтые карточки за грубую игру. Видео

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 51-я минута, счёт не открыт — 0:0.



В конце первого тайма в течение трёх минут полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Райан Фрейзер получил две жёлтые карточки. На 42-й минуте Фрейзер снёс полузащитника хозяев Джона Флека, за что получил первую жёлтую карточку. А через три минуты зачем-то жёстко врезался сбоку в нападающего «клинков» Дэвида Макголдрика на фланге, который перед этим уже избавился от мяча.

Видео двух моментов нарушения со стороны Фрейзера

«Шеффилд Юнайтед», сыграв 17 матчей, набрал всего два очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этого матча.