Бывший тренер «Динамо» Новиков подтвердил, что ведёт переговоры с «Нефтехимиком»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию, согласно которой он возглавит клуб ФНЛ «Нефтехимик». Новиков подтвердил, что ведёт переговоры с клубом, но пока ещё не принял окончательного решения.

«Да, я действительно веду переговоры с «Нефтехимиком» о назначении на пост главного тренера. Официального решения ещё нет, пока что идёт процесс переговоров», — цитирует Новикова Sport24.

39-летний специалист покинул пост главного тренера «Динамо» 28 сентября 2020 года. Новиков ушёл в отставку после провала клуба в квалификации Лиги Европы и поражения в матче с «Химками» в РПЛ.

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала в 26 матчах 40 очков.