Хосе Энрике: Робертсон — лучший левый защитник в мире, а также игрок сезона в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике поделился своим мнением об игре шотландского защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона.



«Для меня Эндрю Робертсон является лучшим левым защитником в мире за последние несколько лет. Я знаю, что все говорят об Альфонсо Дэвисе из мюнхенской «Баварии», но если говорить о последовательности и уровне игры, то шотландец просто невероятен. «Ливерпуль» играет примерно каждые три дня, и этот парень всегда выступает на невероятно высоком уровне. Для меня он является футболистом сезона в составе мерсисайдцев», — приводит слова испанца Sky Sports.



Хосе Энрике Санчес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2016 год. За это время он провёл 76 матчей в английской Премьер-лиге и забил два гола. В сезоне-2011/2012 в составе мерсисайдцев он стал обладателем Кубка английской лиги.



Проведя сезон в испанской «Сарагосе», в 2017 году, в возрасте 31 года, Хосе Энрике принял решение завершить карьеру. В мае 2018 года испанскому экс-футболисту поставили диагноз рак мозга. В июне того же года опухоль была успешно удалена.

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