Спортивный директор «Айнтрахта» прокомментировал возможное возвращение Йовича

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Реала» Луки Йовича в немецкий клуб.



«Мы собираемся арендовать Йовича до лета. Нам ещё предстоит поработать над некоторыми вопросами, игрок должен пройти медосмотр. Если всё пройдёт хорошо, он вернётся к нам.



Планируем ли продлить сотрудничество с Йовичем после истечения срока действия аренды? В первую очередь мы думаем об аренде до конца сезона. Это разумно во времена пандемии. Летом мы обдумаем всё и проанализируем ситуацию в мире и в футболе», — приводит слова Бобича Sport.de.

Йович перешёл в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм форвард пропустил 13 матчей.