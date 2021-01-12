«Валенсия» интересуется голкипером «Манчестер Юнайтед» Ромеро
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает Estadio Deportivo. По данным источника, испанский клуб подыскивает замену для Яспера Силлессена, который восстанавливается после травмы.
33-летний аргентинский голкипер Ромеро является воспитанником «Расинга». В ходе своей карьеры он выступал за «Сампдорию», «Монако», «АЗ Алкмар». За «Манчестер Юнайтед» выступает с 2015 года.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что «красные дьяволы» не будут продлевать с вратарём контракт, который истекает по окончании сезона. Таким образом аргентинец сможет покинуть команду в качестве свободного агента.
Ромеро в «МЮ» выполнял роль резервиста для основного голкипера Давида де Хеа.
Сульшер подтвердил, что Ромеро и Рохо покинут «Манчестер Юнайтед»
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