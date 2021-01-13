Мирзов: Кононову в «Спартаке» не дали поработать. Если бы дали – получилось бы 100%

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, поделился мнением о периоде работы в московском клубе Олега Кононова. Именно Кононов был инициатором приобретения Мирзова у тульского «Арсенала».
«В «Спартаке» он 24 часа жил футболом, переживал за всех ребят, хотел поставить спартаковский футбол. Но ему не дали проработать. А если бы дали – у него бы получилось 100%. Просто были люди, которые не хотели видеть его в «Спартаке». Я это знаю, но не буду говорить, кто это», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Подмосковный клуб взял Мирзова в аренду в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основе), в которых забил 4 гола, а также получил 3 жёлтые карточки.
В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов.
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