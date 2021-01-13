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«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бёрнли» и вышел в единоличные лидеры АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бёрнли» и вышел в единоличные лидеры АПЛ
Футбол / Англия 0

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 71-й минуте матча. Нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд навесил с правого фланга атаки на линию чужой штрафной, откуда Поль Погба слёта в касание пробил по воротам хозяев. Мяч после небольшого рикошета залетел в ворота, защищаемые Ником Поупом.

Видео гола Поля Погба

«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Теперь манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33). «Бёрнли» (16) — на 16-м месте. От зоны вылета подопечных Шона Дайча отделяют пять очков.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
12 января 2021, вторник. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Погба – 71'
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