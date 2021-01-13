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«Атлетико» уверенно обыграл «Севилью» и упрочил лидерство в чемпионате Испании

«Атлетико» уверенно обыграл «Севилью» и упрочил лидерство в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0
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В Мадриде (Испания) на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялась перенесённая встреча 1-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Севильей», в которой сильнее оказались хозяева поля – 2:0.

Счёт был открыт на 17-й минуте встречи – с передачи Кирана Триппьера отличился Анхель Корреа. Лишь к концу поединка, на 76-й минуте, игроки «Атлетико» благодаря забитому мячу Маркоса Льоренте упрочили своё преимущество и установили окончательный счёт встречи.

Отметим, что 28-летний словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак провёл 11-й матч без пропущенных мячей в текущем сезоне чемпионате Испании.

«Атлетико», имея в своём активе 41 очко и ещё 2 игры в запасе, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 4 очка. «Севилья», прервав 6-матчевую беспроигрышную серию в Примере, идёт на 6-м месте с 30 очками.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2020/2021.
Испания - Примера. 1-й тур
12 января 2021, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Корреа – 17'   2:0 Ньигес – 76'
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