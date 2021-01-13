«Атлетико» уверенно обыграл «Севилью» и упрочил лидерство в чемпионате Испании

В Мадриде (Испания) на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялась перенесённая встреча 1-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Севильей», в которой сильнее оказались хозяева поля – 2:0.
Счёт был открыт на 17-й минуте встречи – с передачи Кирана Триппьера отличился Анхель Корреа. Лишь к концу поединка, на 76-й минуте, игроки «Атлетико» благодаря забитому мячу Маркоса Льоренте упрочили своё преимущество и установили окончательный счёт встречи.
Отметим, что 28-летний словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак провёл 11-й матч без пропущенных мячей в текущем сезоне чемпионате Испании.
«Атлетико», имея в своём активе 41 очко и ещё 2 игры в запасе, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 4 очка. «Севилья», прервав 6-матчевую беспроигрышную серию в Примере, идёт на 6-м месте с 30 очками.
- 13 января 2021
-
01:30
-
01:27
-
01:14
-
01:10
-
01:08
-
00:44
-
00:37
-
00:01
- 12 января 2021
-
23:57
-
23:51
-
23:49
-
23:45
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
23:05
-
22:53
-
22:39
-
22:38
-
22:21
-
22:18
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:45
-
21:45
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:50