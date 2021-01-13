Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» обыграл «Торино» в серии пенальти и прошёл в 1/4 финала Кубка Италии

«Милан» обыграл «Торино» в серии пенальти и прошёл в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

В Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» состоялась встреча 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино».

Футболистам обеих команд не удалось открыть счёт в отведённое основное время, поэтому для выяснения победителя им потребовалось сначала дополнительное время, а затем и серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались подопечные Стефано Пиоли — 0:0 (5:4 П).

Ранее, в субботу, 9 января, команды встречались между собой в рамках 17-го тура чемпионата Италии, в том матче благодаря забитым мячам Рафаэла Леау и Франка Кессье победу одержали красно-чёрные (2:0).

Впервые с 22 ноября 2020 года в стартовом составе «Милана» вышел 39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович, который восстанавливался после травмы. Он был заменён после перерыва на Хакана Чалханоглу.

После 17 туров чемпионата Италии «Милан» лидирует в соревновании с 40 очками, «Торино» (12) – на 18-м месте.

Кубок Италии. 1/8 финала
12 января 2021, вторник. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
5 : 4
Торино
Турин
Удаления: Доннарумма – 72' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021