«Милан» обыграл «Торино» в серии пенальти и прошёл в 1/4 финала Кубка Италии

В Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» состоялась встреча 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино».

Футболистам обеих команд не удалось открыть счёт в отведённое основное время, поэтому для выяснения победителя им потребовалось сначала дополнительное время, а затем и серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались подопечные Стефано Пиоли — 0:0 (5:4 П).

Ранее, в субботу, 9 января, команды встречались между собой в рамках 17-го тура чемпионата Италии, в том матче благодаря забитым мячам Рафаэла Леау и Франка Кессье победу одержали красно-чёрные (2:0).

Впервые с 22 ноября 2020 года в стартовом составе «Милана» вышел 39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович, который восстанавливался после травмы. Он был заменён после перерыва на Хакана Чалханоглу.

После 17 туров чемпионата Италии «Милан» лидирует в соревновании с 40 очками, «Торино» (12) – на 18-м месте.