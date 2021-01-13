Сульшер – об отменённом голе Магуайра: я не верю, что это даже похоже на фол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о судействе в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли».

«В перерыве мне пришлось успокаивать игроков, потому что эмоции слишком накаливались из-за их несогласия с решениями арбитра. Не могу точно сказать, но, думаю, что в моменте с фолом Люка Шоу судья оказался прав, но при взятии ворот Гарри Магуайром это опредёленно ошибка. Я не верю, что это даже близко к фолу. Я очень рад, что команда смогла дать ответ после трудных первых 30 минут.

Я всегда говорил, что Погба для нас большой игрок, он полезен для нас и в раздевалке, на него смотрят и берут пример, он чемпион мира. Он показывает лучшее из того, что может. Полю ещё предстоит набрать форму после травмы и перенесённого заболевания коронавирусом.

«Ливерпуль»? Конечно, мы знаем, что едем к чемпионам. У них были невероятные три сезона, но мы будем готовы, хотя и взволнованы, мы жаждем этого, и это снова проверка характера и качества. «МЮ» находится в хорошей позиции для этой встречи», — приводит слова Сульшера Goal.