Пиоли: не было ни дня, когда «Милану» не хватало характера или работоспособности

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 1/8 финала Кубка Италии, в которой его подопечные в серии пенальти обыграли «Торино» (0:0, 5:4 П).

«Я не могу не быть доволен игрой, так как это была 4-я игра за 9 дней, но не было ни дня, когда «Милану» не хватало характера или работоспособности. Конечно, жаль, что мы не выиграли за 90 минут, но при этом мои игроки всё равно показали качество, потому что реализовать 5 из 5 пенальти непросто.

Мы верим в свои силы и всегда мыслим позитивно во время игр и сохраняем концентрацию. Это то, что окупается, потому что игры сложны, поэтому вам нужна эта вера в собственные силы», — цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, что после 17 туров чемпионата Италии «Милан» лидирует в соревновании с 40 очками, «Торино» (12) – на 18-м месте.