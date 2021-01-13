«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, несмотря на поражение в ответном матче

Бразильский «Палмейрас» в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес дома проиграл аргентинскому «Ривер Плейт». Однако, несмотря на это поражение, бразильцы вышли в финал турнира по сумме двух встреч.

Матч прошёл на стадионе «Аллиянс Парке – Палестра Италия» в Сан-Паулу и завершился со счётом 2:0 в пользу аргентинской команды. Роберт Рохас открыл счёт на 29-й минуте, а на 44-й минуте Рафаэль Борре удвоил преимущество гостей, установив итоговый результат.

Несмотря на поражение, «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, поскольку в первом полуфинальном матче в гостях обыграл «Ривер Плейт» со счётом 3:0. Тогда один из голов забил бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано.

Соперником «Палмейраса» станет победитель пары «Сантос» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Первый матч с участием этих команд завершился со счётом 0:0. Ответная игра пройдёт 14 января.