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«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, несмотря на поражение в ответном матче

«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, несмотря на поражение в ответном матче
Футбол / Южная Америка 0
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Бразильский «Палмейрас» в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес дома проиграл аргентинскому «Ривер Плейт». Однако, несмотря на это поражение, бразильцы вышли в финал турнира по сумме двух встреч.

Матч прошёл на стадионе «Аллиянс Парке – Палестра Италия» в Сан-Паулу и завершился со счётом 2:0 в пользу аргентинской команды. Роберт Рохас открыл счёт на 29-й минуте, а на 44-й минуте Рафаэль Борре удвоил преимущество гостей, установив итоговый результат.

Несмотря на поражение, «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, поскольку в первом полуфинальном матче в гостях обыграл «Ривер Плейт» со счётом 3:0. Тогда один из голов забил бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано.

Соперником «Палмейраса» станет победитель пары «Сантос» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Первый матч с участием этих команд завершился со счётом 0:0. Ответная игра пройдёт 14 января.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 2-й матч
13 января 2021, среда. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
0 : 2
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Рохас – 29'   0:2 Борре – 44'
Удаления: нет / Рохас – 73'
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