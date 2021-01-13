«Сампдория» арендовала 28-летнего нападающего «Брешии»

Форвард «Брешии» Эрнесто Торрегросса перешёл в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний Торрегросса забил 7 голов в 25 матчах прошлого сезона чемпионата Италии. В нынешнем сезоне на счету итальянского форварда 12 игр в Серии В, в которых он забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее 37-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла исключил возможность перехода в туринский «Ювентус».

В декабре 2020 года сообщалось, что «Сампдория» рассматривает возможность покупки итальянского нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне, выступающего на правах аренды за «Фиорентину».

После 17 туров в Серии А «Сампдория» находится на 11-м месте, набрав 20 очков.