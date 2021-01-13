У Марко Николича умер отец

Московский «Локомотив» сообщил о смерти отца главного тренера железнодорожников Марко Николича. Причиной смерти стал инсульт.

«В семье главного тренера «Локомотива» Марко Николича случилась трагедия. От инсульта умер отец Марко. ФК «Локомотив» выражает соболезнования Марко и его семье», – говорится в «Твиттере» клуба.

В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», сменив на этой должности Юрия Сёмина. После 19 матчей в Премьер-лиге железнодорожники располагаются на восьмом месте с 28 очками.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 20 февраля с «Тамбовом» в 1/8 финала Кубка России, а 27 февраля в рамках 20-го тура РПЛ железнодорожники сыграют с московским ЦСКА.