Стали известны подробности возвращения Луки Йовича из «Реала» в «Айнтрахт»

Стали известны подробности предстоящего возвращения нападающего Луки Йовича из мадридского «Реала» во франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды, рассчитанной до конца этого сезона.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», клубы уже подписали все необходимые бумаги. «Сливочные» покроют часть зарплаты 23-летнего футболиста. Отмечается, что решение отпустить Луку главный тренер мадридцев Зинедин Зидан принял после того, как тот попросил его об этом.
Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В нынешнем сезоне форвард, в том числе из-за коронавируса, пропустил 13 матчей. На счету серба 4 встречи в этом розыгрыше испанской Примеры, в которых он не отметился результативными действиями.
«Айнтрахт» в 15 турах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
- 13 января 2021
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