Борис Игнатьев назвал легионера, который мог бы усилить сборную России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал легионера, выступающего в Российской Премьер-Лиге, который мог бы усилить национальную команду.



«Из легионеров, что играют сейчас в Российской Премьер-Лиге, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», — цитирует Игнатьева News.ru.



Ранее сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что в скором времени получит паспорт гражданина России и попытается пробиться в сборную. Игрок перешёл в «Сочи» в 2018 году, а ранее выступал за сербские клубы. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки.

«Буду ждать звонка Черчесова!» Сербский защитник «Сочи» получит российский паспорт