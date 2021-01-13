Борис Игнатьев назвал легионера, который мог бы усилить сборную России
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал легионера, выступающего в Российской Премьер-Лиге, который мог бы усилить национальную команду.
«Из легионеров, что играют сейчас в Российской Премьер-Лиге, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», — цитирует Игнатьева News.ru.
Ранее сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что в скором времени получит паспорт гражданина России и попытается пробиться в сборную. Игрок перешёл в «Сочи» в 2018 году, а ранее выступал за сербские клубы. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки.
«Буду ждать звонка Черчесова!» Сербский защитник «Сочи» получит российский паспорт
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:24
-
10:07
-
09:46
-
09:29
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:51
-
07:25
-
07:04
-
06:31
-
05:52
-
05:19
-
04:38
-
04:18
-
04:04
-
03:54
-
02:58
-
02:40
-
01:30
-
01:27
-
01:14
-
01:10
-
01:08
-
00:44
-
00:37
-
00:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам