Игроки «Спартака» проходят медосмотр

Футболисты московского «Спартака» прибыли на медицинский осмотр. Процедуру проходят вратарь Александр Максименко, защитник Самуэль Жиго, полузащитник Виктор Мозес, а также нападающие Максим Глушенков, Александр Кокорин и Эсекьель Понсе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. Ранее стало известно, что «Спартак» на сборах сыграет с «Пахтакором». Матч пройдёт 30 января в Дубае.
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