Нисимура: всегда хотел остаться в ЦСКА. Конкуренция серьёзная, но я буду к ней готов

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, выступавший на правах аренды за клуб «Вегалта Сендай», рассказал о желании вернуться в московский клуб.



«Я говорил с Гончаренко. Он сказал: «Если придёт хорошее предложение, можешь перейти в другую команду. Если останешься в ЦСКА — без проблем, я дам тебе шанс. Но не обещаю, что буду выпускать в каждом матче». Гончаренко всегда помогал советами и верил в меня. Я ему очень благодарен.



Я был недостаточно хорош. И не доказал даже самому себе, что способен играть на высоком уровне. Для прогресса была необходима игровая практика — это ключевая причина для смены клуба. Так что уйти из ЦСКА исключительно моё решение. Считаю, что мог проявить себя гораздо ярче, если бы лучше прочувствовал позицию вингера. Но для этого требовалось время.



Я хотел бы вернуться в ЦСКА. Если мне дадут шанс, я бы попробовал ещё раз. Хочу показать себя! Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко — с удовольствием поработал бы с ним снова.



Я всегда хотел остаться в ЦСКА. Я понимаю, что конкуренция серьёзная. Но когда я вернусь в ЦСКА, то буду к ней готов. С Гончаренко мы почти не на связи. Мы не общались с того момента, как я покинул клуб, но он много говорил со мной до того, как я уехал. Мы разговаривали обо мне. Даже сказал, что ему нравится Япония! Гончаренко был очень добр ко мне, я благодарен ему за всё», — цитирует Нисимуру Sport 24.

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