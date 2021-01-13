Александр Соболев: «Спартак» борется за первое место. Мысли только об этом
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящей борьбе во второй части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Настрой на оставшуюся часть сезона положительный, потому что припустил шесть матчей, за две недели отпуска уже соскучился и хочу на футбольное поле.
Не считаю, что шесть очков — это большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33).
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