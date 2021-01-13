Соболев: никакого конфликта с Черчесовым нет. Это всё раздули в прессе

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал об отношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым после ноябрьского сбора.



Напомним, форвард отправился в расположение сборной с недолеченной травмой, после чего усугубил её. В «Спартаке» остались недовольными работой тренерского и медицинского штабов национальной команды. Александр перенёс операцию и пропустил оставшиеся матчи красно-белых в первой части сезона.



«Был ли разговор с Черчесовым? Да, мы с ним пообщались. Ничего такого. Это всё раздули в прессе, опять про какой-то конфликт. Никакого конфликта ни у кого нет. Всё отлично, мы с ним пообщались, обсудили моменты и всё», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.

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