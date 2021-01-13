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«Химки» ведут переговоры с защитником «Норрчёпинга» Филипом Пер Дагерстолем

«Химки» ведут переговоры с защитником «Норрчёпинга» Филипом Пер Дагерстолем
Футбол / РПЛ 0
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«Химки» ведут переговоры с защитником «Норрчёпинга» Филипом Пер Дагерстолем, сообщает «РБ-Спорт». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Подмосковный клуб пытается приобрести игрока на правах свободного агента.

Защитник является воспитанником «Норрчёпинга», а за основную команду выступает с 2015 года. Всего Пер Дагерстоль провёл в составе шведского клуба 226 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,5 млн.

Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

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