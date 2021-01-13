Соболев: не хочется, чтобы Тедеско уходил из «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско.



В декабре, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), ставшего заключительным перед зимней паузой, немецкий специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета. Впоследствии было объявлено, что Тедеско не покинет «Спартак» зимой и доработает с командой до конца сезона.



«Спокойно воспринял слова Тедеско. Тренер так решил, у него своё видение. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается. Перед отпуском у нас было собрание, он там ещё раз сказал, что собирается уходить. Это уже после Питера было, в Москве», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.

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