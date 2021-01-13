Защитник «Ростова» Денис Терентьев может пропустить около двух месяцев из-за травмы

Защитник «Ростова» Денис Терентьев пропустит около двух месяцев из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Именно травмой Терентьева обусловлено возвращение в «Ростов» защитника Константина Ковалёва из аренды в «Балтике».



Футболисты ростовской команды вышли из отпуска сегодня, 13 января, и сначала пройдут медицинский осмотр. Затем команда отправится на тренировочные сборы. Два сбора «Ростова» пройдут в Марбелье (Испания) с 14 января по 18 февраля. На сборах ростовчане проведут несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет сообщена дополнительно. Ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».



«Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

«Ростов» досрочно вернул из аренды Константина Ковалёва