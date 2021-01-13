Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Торпедо» Евгений Конюхов перешёл в «Томь»

Вратарь «Торпедо» Евгений Конюхов перешёл в «Томь»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
Аудио-версия:

Вратарь «Торпедо» Евгений Конюхов перешёл в «Томь», сообщает пресс-служба томского клуба в своём «инстаграме».

«Сегодня состав «Томи» пополнил 34-летний вратарь Евгений Конюхов. Последним клубом Евгения было московское «Торпедо», за которое он выступал в первой половине этого сезона (14 матчей, 12 пропущенных голов, 6 матчей на ноль). Контракт с новичком рассчитан на два года», — говорится в заявлении «Томи».

Евгений Конюхов начал карьеру во владимирском «Торпедо», после выступал за «Нижний Новгород», «Сибирь», «Тюмень», «Торпедо» (Москва) и «Крылья Советов». Вратарь является трёхкратным серебряным призёром ПФЛ (дважды в составе владимирского «Торпедо» и один раз в составе «Тюмени»), бронзовым призёром ФНЛ в составе «Нижнего Новгорода», дважды серебряным призёром ФНЛ («Торпедо» и «Крылья Советов») и чемпионом ФНЛ в составе самарской команды. Является автором самой продолжительной сухой серии в ФНЛ, которая длилась 1448 минут.

«Отдыхаем в Москве». Александр Кержаков поделился фотографией из метро
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021