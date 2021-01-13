Вратарь «Торпедо» Евгений Конюхов перешёл в «Томь», сообщает пресс-служба томского клуба в своём «инстаграме».
«Сегодня состав «Томи» пополнил 34-летний вратарь Евгений Конюхов. Последним клубом Евгения было московское «Торпедо», за которое он выступал в первой половине этого сезона (14 матчей, 12 пропущенных голов, 6 матчей на ноль). Контракт с новичком рассчитан на два года», — говорится в заявлении «Томи».
Евгений Конюхов начал карьеру во владимирском «Торпедо», после выступал за «Нижний Новгород», «Сибирь», «Тюмень», «Торпедо» (Москва) и «Крылья Советов». Вратарь является трёхкратным серебряным призёром ПФЛ (дважды в составе владимирского «Торпедо» и один раз в составе «Тюмени»), бронзовым призёром ФНЛ в составе «Нижнего Новгорода», дважды серебряным призёром ФНЛ («Торпедо» и «Крылья Советов») и чемпионом ФНЛ в составе самарской команды. Является автором самой продолжительной сухой серии в ФНЛ, которая длилась 1448 минут.
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