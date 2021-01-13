Виталий Жиронкин досрочно вернулся в ЦСКА из «Балтики»

Между футбольными клубами «Балтика» и ЦСКА достигнута договорённость о досрочном прекращении аренды нападающего Виталия Жиронкина.



«В нашей команде полузащитник провёл 19 официальных игр. Желаем Виталию удачи в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведённое в нашей команде», — говорится в заявлении пресс-службы «Балтики».



Напомним, предсезонные сборы ЦСКА начнутся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.



По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

ЦСКА на сборах в Кампоаморе сыграет с командой испанских свободных агентов