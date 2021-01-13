Кутепов: как я должен был отнестись к решению Тедеско? Это его жизнь

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о потенциальном продолжении выступления на позиции нападающего, а также прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб по истечении контракта летом.
«Ждать ли меня снова в нападении? Не ко мне вопросы. Я ко всему готов, в этой жизни по-другому нельзя.
Как отнёсся к решению Тедеско? А как я должен был отнестись? Это его решение и его жизнь», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
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