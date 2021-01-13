«Что придумаем, то и будет». Ещенко — о второй части сезона для «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что команду ждёт в оставшейся части нынешнего сезона.
«Как настроение? Замечательное! Что будет в сезоне? Что придумаем, то и будет», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
Ещенко в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Во всех встречах 36-летний футболист выходил на поле на замену.
Джордан Ларссон назвал цель «Спартака» в этом сезоне
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
13:52
-
13:34
-
13:24
-
13:14
-
13:03
-
12:39
-
12:31
-
12:23
-
12:18
-
11:51
-
11:42
-
11:37
-
11:36
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:02
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:24
-
10:07
-
09:46
-
09:29
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам