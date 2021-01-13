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«Что придумаем, то и будет». Ещенко — о второй части сезона для «Спартака»

«Что придумаем, то и будет». Ещенко — о второй части сезона для «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что команду ждёт в оставшейся части нынешнего сезона.

«Как настроение? Замечательное! Что будет в сезоне? Что придумаем, то и будет», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Эдгар Брещанов.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Ещенко в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Во всех встречах 36-летний футболист выходил на поле на замену.

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