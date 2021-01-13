«Енисей» сообщил о переходе своего футболиста в клуб РПЛ

Защитник «Енисея» Томас Рукас продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщается на странице красноярского клуба во «ВКонтакте».
«Наш клуб достиг соглашения о переходе футболиста в клуб Премьер-Лиги. Руководство «Енисея» пошло навстречу Томасу в желании попробовать свои силы в РПЛ. Клуб благодарит футболиста, желает удачи и успехов в дальнейшей профессиональной карьере! Мы всегда рады видеть игрока в Красноярске!» — говорится в сообщении.
«Спасибо клубу за всё! Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб, медицинский и административный персонал. Сказать спасибо за ту поддержку, которую получил с первого дня, как оказался в команде! За эти полгода я вырос не только как футболист, но и как человек. Я с вами не прощаюсь: жизнь длинная, увидимся на футбольных полях!» — сказал Томас.
Рукас выступает за «Енисей» с прошлого года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл 17 матчей в Футбольной национальной лиге.
- 13 января 2021
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