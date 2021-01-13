Оливье Тилл: не уверен, что буду изучать украинский язык. Знаний русского мне хватает

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилл, который ранее выступал в «Уфе», рассказал, что пока не собирается учить украинский язык.



«Знаю шесть языков. Я хорошо владею люксембургским, немецким, французским и английским. С ними у меня никаких проблем нет. Итальянский и русский знаю немного: неплохо понимаю, но вести полноценный диалог трудно.



Честно говоря, не уверен, что буду изучать украинский язык. Знаний русского сейчас мне хватает для быта, они меня выручают. В будущем — время покажет. Не буду загадывать и обещать», — цитирует Тилла FootBoom.



Напомним, люксембуржец и «Уфа» расторгли трудовой контракт по обоюдному согласию сторон в октябре 2020 года. С 2018 года Тилл провёл 56 матчей в составе «Уфы», забил один гол и отдал пять голевых передач.

Оливье Тилл может продолжить карьеру в «Ворскле»