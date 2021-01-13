Экс-игрок ЦСКА Макаров: мы с Головиным на спор хавали в «Макдаке». Он 21 или 23 дня ел

Бывший игрок ЦСКА Александр Макаров рассказал, как спорил с полузащитником «Монако» Александром Головиным.



«Головин попал к нам в 16 лет, а я до этого уже пять лет в интернате жил. Сразу было видно, что скромный парень, спокойный, никуда не выходил. Когда приезжали новые ребята, я сразу пытался им помочь. Понимал, что первое время им будет тяжеловато. С Головой мы сразу поймали волну и начали везде вместе лазить – «Макдоналдс», кино. Но не только вдвоём, с нами ещё гонял Чернов Никита. Сдружились как-то просто. Не было никаких напрягов.



Мы с ним на спор хавали в «Макдаке» – кто больше дней продержится. В итоге я продержался 19 дней, но у меня деньги закончились, а он 21 или 23 дня ел. Тогда нам было без разницы – ешь и ничего не откладывается. Это сейчас один раз в день поешь – и плюс два килограмма прилипло», — цитирует Макарова Sports.ru.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.