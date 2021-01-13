«Реал» приостановил работу над трансфером Эдуардо Камавинжи

Переход полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжи в мадридский «Реал» оказался под вопросом.
Как сообщает AS, «Королевский клуб», месяц назад начавший переговоры с представителями футболиста, сейчас приостановил работу над трансфером. Руководство «сливочных» хочет посмотреть, как будет развиваться пандемия коронавируса, чтобы иметь лучшее представление о своих финансовых возможностях. Ожидается, что «Реал» вернётся к переговорам не раньше апреля, когда сможет определиться с бюджетом на летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Камавинжа принял окончательное решение покинуть «Ренн» и хочет перейти в «Реал». Недавно француз попал в сборную самых дорогих игроков младше 22 лет.
Камавинжа является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне 18-летний хавбек провёл 17 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.
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