«Реал» приостановил работу над трансфером Эдуардо Камавинжи

Переход полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжи в мадридский «Реал» оказался под вопросом.



Как сообщает AS, «Королевский клуб», месяц назад начавший переговоры с представителями футболиста, сейчас приостановил работу над трансфером. Руководство «сливочных» хочет посмотреть, как будет развиваться пандемия коронавируса, чтобы иметь лучшее представление о своих финансовых возможностях. Ожидается, что «Реал» вернётся к переговорам не раньше апреля, когда сможет определиться с бюджетом на летнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что Камавинжа принял окончательное решение покинуть «Ренн» и хочет перейти в «Реал». Недавно француз попал в сборную самых дорогих игроков младше 22 лет.



Камавинжа является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне 18-летний хавбек провёл 17 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.

18-летний хавбек «Ренна» Камавинжа отреагировал на интерес со стороны топ-клубов Европы