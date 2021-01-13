Юрий Сёмин: буду консультировать тренерский штаб клуба Савина

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что будет консультировать тренерский штаб клуба российского блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина.



«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина. Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», — цитирует Сёмина Sport24.



Ранее Евгений Савин объявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ. Каждый молодой футболист от 16 до 21 года сможет получить свой шанс попасть в большой футбол.

Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава»