Юрий Сёмин: буду консультировать тренерский штаб клуба Савина

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что будет консультировать тренерский штаб клуба российского блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина.
«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина. Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», — цитирует Сёмина Sport24.
Ранее Евгений Савин объявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ. Каждый молодой футболист от 16 до 21 года сможет получить свой шанс попасть в большой футбол.
- 13 января 2021
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