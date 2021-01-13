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Юрий Сёмин: буду консультировать тренерский штаб клуба Савина

Юрий Сёмин: буду консультировать тренерский штаб клуба Савина
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что будет консультировать тренерский штаб клуба российского блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина.

«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина. Женю я знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», — цитирует Сёмина Sport24.

Ранее Евгений Савин объявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ. Каждый молодой футболист от 16 до 21 года сможет получить свой шанс попасть в большой футбол.

Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава»
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