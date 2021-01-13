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«Аталанта» не отпустит Алехандро Гомеса в итальянские топ-клубы

«Аталанта» не отпустит Алехандро Гомеса в итальянские топ-клубы
Футбол / Италия 0
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Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес, который должен покинуть команду в это трансферное окно, не перейдёт в другой итальянский топ-клуб, утверждает Sky Sport Italia.

По информации издания, руководство бергамасков приняло решение не отпускать своего капитана в стан конкурента по Серии А. Учитывая, что сам аргентинец пока не рассматривает вариант с переходом в более слабую команду, наиболее вероятным становится его трансфер за границу.

Ранее сообщалось, что на Гомеса претендуют «Интер» и «Ювентус». По последней информации СМИ, футболист получил предложение от «Фиорентины».

Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с главным тренером «Аталанты» Жан Пьеро Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1) в декабре прошлого года. Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел.

Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля
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