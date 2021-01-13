«Ницца» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает Sky Sports.



Ранее сообщалось об интересе к Лингарду со стороны «Тоттенхэм Хотспур», «Порту», «Реала Сосьедад» и «Шеффилд Юнайтед». Также появлялась информация, что за англичанином следит санкт-петербургский «Зенит».



В нынешнем сезоне Лингард не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. На его счету 2 встречи в Кубке английской лиги, последняя из которых состоялась в конце сентября. В том матче «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0), а Джесси вышел на поле на 81-й минуте.



Контракт английского полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 10 млн.

«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта Джесси Лингарда