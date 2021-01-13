Форвард «Реала Сосьедад»: абсурдно говорить, что с Месси покончено
Нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа в преддверии матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной» поделился мнением о форварде каталонцев Лионеле Месси.
«Я всегда видел Месси по телевизору, а теперь у меня есть возможность сыграть с ним в Суперкубке. Это благословение. Мы добились этого права благодаря своему упорству и намерены получить удовольствие от матча. Конечно, мы всегда нацелены на победу, но нам противостоит отличная команда.
Абсурдно говорить, что с Месси покончено. Он лучший игрок всех времён и может решить исход встречи в любой момент. Будем надеяться, это произойдёт не в нашем матче. Мы сделаем всё, чтобы показать отличную игру и выйти в финал», — приводит слова форварда Marca.
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