Форвард «Реала Сосьедад»: абсурдно говорить, что с Месси покончено

Нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа в преддверии матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной» поделился мнением о форварде каталонцев Лионеле Месси.



«Я всегда видел Месси по телевизору, а теперь у меня есть возможность сыграть с ним в Суперкубке. Это благословение. Мы добились этого права благодаря своему упорству и намерены получить удовольствие от матча. Конечно, мы всегда нацелены на победу, но нам противостоит отличная команда.



Абсурдно говорить, что с Месси покончено. Он лучший игрок всех времён и может решить исход встречи в любой момент. Будем надеяться, это произойдёт не в нашем матче. Мы сделаем всё, чтобы показать отличную игру и выйти в финал», — приводит слова форварда Marca.

«Это просто невозможно». Это’О рассказал, как 18-летний Месси поразил Виейра